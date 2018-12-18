Мамаев заплатил избитому им водителю 500 тыс. руб. за причиненный ущерб

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемый в хулиганстве полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев сообщил в суде, что компенсировал вред водителю Виталию Соловчуку в размере 500 тысяч рублей.

"Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей", - сказал Мамаев в Тверском суде Москвы в ходе прений, где он выступал по видеоконфеецсвязи.

Он также отметил, что следствие фактически завершило сбор доказательств, поэтому повлиять на ход следствия он уже не может. В связи с этим он просил суд изменить ему меру пресечения на залог или домашний арест.

"Позвольте мне встретить Новый год с моими детьми, в кругу домашнего очага", - сказал он.

Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев и хулиганстве, Кириллу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.