Дело Кокорина и Мамаева передадут в суд в январе 2019 года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Следствие планирует в начале 2019 года завершить расследование уголовного дела в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также их соучастников, обвиняемых в хулиганстве.

"Следствие будет завершено в ближайшее время. Дело будет направлено в Тверской суд (Москвы - ИФ) в январе 2019 года. Осталось выполнить некоторые процессуально-следственные действия", - сказал во вторник в суде следователь по делу.

Следователь не согласился с доводами защиты и просил суд оставить обвиняемых под стражей. "Два месяца для продления стражи - это разумный срок. За это время было проведено большое количество следственных действий, более 90 допросов, шесть экспертиз, более 10 выемок. Не считаю, что следствие как-то затянуто", - отметил он.

По мнению следователя, постановление Тверского суда Москвы о продлении ареста было законным и обоснованным. Следователь также предположил, что обвиняемые могут оказывать давление на свидетелей и потерпевших. Также, как заявил следователь, оснований для смягчения меры пресечения в суд предоставлено не было.

В настоящее время в Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на продление до февраля срока содержания под стражей Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля - Александра Протасовицкого. Защита просит суд избрать в отношении футболистов меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, например домашний арест или залог.

Две драки

Футболистам и Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. Все обвиняемые с санкции Тверского суда Москвы 11 и 12 октября были заключены под стражу.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли им извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

По словам адвокатов, результаты экспертиз установили причинение потерпевшим только легкого вреда здоровью либо вообще отсутствие такового.

Как ранее сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, прокуратура Москвы провела по его обращению проверку и выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела.

Судья Мосгорсуда Любовь Николенко постановила, что данные экспертизы будут учтены судом при вынесении итогового решения.