Россия в ближайшие три года не будет уменьшать гособоронзаказ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия в ближайшие три года сохранит уровень закупок вооружения для военных, сообщила замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова.

"Пока государственный оборонный заказ спланирован в тех объемах, который был в этом году. То есть 2019-2021 года гособоронзаказ и поставка вооружений спланированы в том объеме, в котором были в 2018 году. После 2021 года будет постепенное снижение гособоронзаказа на предприятиях",- сказала Шевцова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что 50% ежегодных расходов Минобороны - инвестиции в оборонно-промышленный комплекс.

"Это более 1,5 трлн рублей",- сказала Шевцова.