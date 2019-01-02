ВКС РФ получит более сотни самолетов и вертолетов в 2019 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Более сотни единиц авиатехники поступит на вооружение Воздушно-космических сил России в 2019 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2019 году военно-воздушные силы ВКС получат более 100 новейших и модернизированных самолетов и вертолетов. Тем самым доля современного вооружения и техники ВВС будет доведена до 65%", - заявили в департаменте.

По данным ведомства, основными задачами ВКС в 2019 году станут подготовка и участие в стратегическом учении "Центр-2019", подготовка экипажей к боевому применению по наземным и воздушным целям, к выполнению дозаправки в воздухе, а также проведение различных летно-тактических, летно-исследовательских и командно-штабных учений.

В Минобороны напомнили, что в 2018 году ВКС получили более 100 единиц авиационной техники, включая многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, транспортно-боевые вертолеты Ми-8, учебно-боевые самолеты Як-130 и другие