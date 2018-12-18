В Кремле выразили сожаление в связи с резолюцией Генассамблеи ООН "о милитаризации Крыма"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве выразили сожаление и несогласие в связи с принятой Генассамблеей ООН резолюцией "О милитаризации Крыма и Севастополя".

"Дело в том, что Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации. Крым воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать принятую накануне Генассамблеей ООН украинскую резолюцию по Крыму и Севастополю. Он обратил внимание на то, что это волеизъявление "было осуществлено в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством".

"Мы можем выразить свое несогласие с подобной позицией и сожаление", - отметил он.

По словам Пескова, Москва "продолжит последовательно разъяснять нашу позицию и доводить ее до сведения наших визави".

Он воздержался от комментариев, почему так мало стран проголосовали "против" вышеуказанной резолюции. "Здесь я не могу вам ничего сказать, оставлю без комментариев. Я не ознакомился с деталями голосования. Я знаю, что подавляющее большинство проголосовало "за" резолюцию, но точных результатов я не знаю", - сказал пресс-секретарь, отметив, что ему нужно ознакомиться с первоисточниками.

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного моря. За документ проголосовали 66 стран, против - 19, 72 воздержались.

В резолюции, в частности, говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины". В пятом пункте постановительной части также содержится осуждение России из-за строительства моста через Керченский пролив.