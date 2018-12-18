В мире Конфликт в Керченском проливе

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя

Резолюцию внесла Украина

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя
Мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя "Малахов курган"
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Согласно результатам голосования, Генассамблея ООН поддержала инициированную украинской делегацией резолюцию о "милитаризации Крыма и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей".

"За" украинскую резолюцию проголосовали 66 государств, "против" проголосовали 19, воздержались 72 делегата, следует из данных о результатах голосования.

В документе выражается "серьезная озабоченность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Россией", а также осуждается "строительство и открытие моста через Керченский пролив" и "растущее военное присутствие Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, и ограничение международного судоходства там".

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года, проведенного там после смены власти на Украине. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Теги: ООН, Крым, Севастополь, Украина

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