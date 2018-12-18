Ущерб от хищений при вывозе мусора в Челябинске превысил 60 млн рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Полиция завершила расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на вывоз из Челябинска бытового мусора, и оценила нанесенный ущерб более чем в 60 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД во вторник.

По версии следствия, один из руководителей организации, занимавшейся вывозом отходов, заключал договоры с директорами двух коммерческих структур на вывоз мусора по завышенным ценам, используя служебное положение. "Ущерб, нанесенный администрации Челябинска от противоправных действий группы лиц, составил более 60 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Фигурантам предъявлено обвинение в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Они находятся под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение направлено в прокуратуру для утверждения с последующей передачей материалов в суд.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что полиция предъявила обвинение в злоупотреблениях и растрате бывшему директору МУП "ГорЭкоЦентр" в рамках возбужденного в апреле 2017 году уголовного дела по фактам хищения из городского бюджета более 1 млн рублей.

25 сентября в Челябинске из-за мусорных завалов был введен режим ЧС. Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности (ч.1, ст.293 УК РФ) в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП "ГорЭкоЦентр", допустивших в городе мусорный коллапс.