Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП "ГорЭкоЦентр", допустивших в городе мусорный коллапс. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Дело возбуждено после прокурорских проверок по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, надзорное ведомство обнаружило многочисленные нарушения в деятельности организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов. Возбуждено 21 административное дело, материалы направлены для рассмотрения в экологические органы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске введен режим ЧС из-за мусорных завалов.

На ликвидацию образовавшихся свалок из резервного фонда бюджета выделено 14 млн рублей, еще 88 млн направлено из областной казны.

Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу.