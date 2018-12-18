Губернатор Приамурья предложил сменить руководство больницы за перевязку пациентки скотчем

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Глава Амурской области Василий Орлов предложил региональному Минздраву сменить главного врача Благовещенской городской больницы, в которой пациентке заклеили послеоперационный шов канцелярским скотчем. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона.

"В настоящее время в больнице проходит комплексная проверка. Претензии к руководству лечебного учреждения есть не только из-за случая с конкретной пациенткой, не все в порядке в больнице и в экономическом плане", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе проверки выяснилось, что кредиторская задолженность больницы на 1 декабря составляет около 88 млн рублей. Притом что поступление средств из фонда ОМС за этот год превысило 940 млн рублей, что больше прошлогоднего объема на 32 млн рублей. Плюс около 110 млн рублей медучреждение получило от региональных властей.

"Возросший бюджет учреждения должен был бы позитивно отразиться на качестве предоставляемой помощи, однако этого не произошло. Смертность в лечебном учреждении составляет на сегодня 3,7%, в среднем по области этот показатель 1,9%", - отметил представитель облправительства.

Он подчеркнул, что к многочисленным жалобам пациентов прибавились и жалобы медперсонала.

"Главный врач не уволен, находится на больничном, однако договор с ним будет расторгнут. Кто возглавит больницу в ближайшее время - окончательно пока не решено", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в городских СМИ появилась информация о том, что 10 декабря одной из пациенток Благовещенской городской больницы после операции повязку на ране зафиксировали скотчем. Врачи объяснили это тем, что в хирургическом отделении закончился лейкопластырь.

В Минздраве агентству уточнили, что непосредственно в хирургическом отделении пластыря действительно не было. Но он был в достаточном количестве в других отделениях.

Региональное СУ СКР также проводит проверку по факту происшествия.