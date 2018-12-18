Участники банды брата экс-футболиста "Зенита" осуждены в Петербурге на сроки от 7 до 13 лет

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге приговорил к срокам от 7 до 13 лет участников банды, возглавляемой Виталием Самсоновым и Игорем Хлудковым, сообщила во вторник пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

По данным СМИ, Виталий Самсонов - брат экс-футболиста "Зенита" Олега Самсонова.

Приговор вынесли Самсонову и Хлудкову, а также еще семерым участников банды, которые в зависимости от роли каждого ранее были признаны судом присяжных виновными в бандитизме, разбое, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем, в вымогательстве и незаконном обороте оружия.

Десятый участник банды - Александр Громов - заключил соглашение о сотрудничестве и был ранее приговорен к шести годам колонии строгого режима.

Гражданские иски к осужденным удовлетворены на сумму 1 млн 230 тысяч рублей и $2,5 млн.

Следствие и суд установили, что Самсонов вместе с Хлудковым в 2012 году создали банду для совершения разбойных нападений на граждан и хищения их имущества. На вооружении членов банды находилось два автомата, семь пистолетов, три пистолета-пулемета, наган, приборы для бесшумной стрельбы, граната, взрывчатое вещество.

С ноября 2012 по июль 2014 года члены банды совершили разбойные нападения на Шафировском проспекте, в аэропорту "Пулково-2", в деревне Новосаратовка Всеволожского района, на Пулковском шоссе, а также угнали автомобиля, вымогали ценности и похитили человека. В результате банда похитила более 109 млн рублей, а также $4 млн.

В октябре 2014 года в Петербурге были задержаны несколько человек по подозрению в разбойных нападениях на курьеров с крупными суммами денег в аэропорту "Пулково". Как сообщалось, члены банды в форме правоохранительных органов с использованием автоматического оружия и наручников совершали разбойные нападения на перевозивших крупные суммы курьеров, прилетевших из ОАЭ.