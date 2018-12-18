Спустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГД

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными, в частности, о запрете держать дома диких зверей и вводе требования при выгуле собак убирать территории общего пользования.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции "Единая Россия" Владимир Бурматов сообщил, что законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва, а в марте 2011 года был принят в первом чтении.

Убивать животных нельзя

Законопроектом "полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом; создаются для них специальные приюты".

"Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается. Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными", - сообщил Бурматов.

Никаких пум в квартирах и конвейеров смерти в ТЦ

Также вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках и так далее, сообщил Бурматов.

"У нас ситуации, когда на проспекте Мира в Москве ловят сбежавшую пуму, на помойке находят крокодила, рысь или ядовитых змей, когда в Пензе сбежавший медведь задрал соседа, и даже не могут возбудить уголовное дело, стали практически ежедневными новостями. Это необходимо прекращать", - считает депутат.

Также вводится "запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах и служат, с одной стороны, настоящими распространителями эпидемий, потому что в них содержатся завезенные незаконно животные, с другой стороны, настоящим конвейером смерти для самих животных, потому что они там живут, как правило, несколько суток, потом погибают и их просто выбрасывают", сказал глава комитета.

"Вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак: обязательно с намордником, ободком, ошейником, чтобы предотвратить ситуации, когда собаки нападают на детей, когда бойцовых собак выгуливают на детских площадках", - отметил депутат.

По словам Бурматова, также "законопроектом устанавливается целый ряд цивилизованных практик, в том числе вводятся площадки, специально отведенные места для выгула собак, правила выгула животных, приюты и правила содержания животных".

Общественный надзор

"И, наконец, это вопрос контроля, потому что теперь отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников", - добавил глава комитета.

В законопроекте обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения с животными; отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.