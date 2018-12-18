Что произошло за день: вторник, 18 декабря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО Павла Мамаева и Александра Кокорина, футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля. Адвокаты Мамаева напомнили, что тот заплатил избитому им водителю 500 тыс. рублей, а защитник Кокорина рассказал о его незалеченной травме и "ситуативной агрессивности". Выяснилось, что в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами и требованием отпустить спортсменов.

- Вынесен приговор подростку, напавшему на школу в Перми в январе. Юноше назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

- Дед Мороз умер на утреннике в детском саду в Кемерове. Заслуженному артисту РФ Валерию Титенко было 67 лет. Он несколько лет подряд участвовал в утренниках в костюме сказочного персонажа в детском саду "Тавосочка".

- МВД предложило отказывать в техосмотре водителям, заменившим детали своей машины и не сделавшим отметки об этом. Законопроект предлагает разрешить оператору отказать в оказании услуги при несоответствии номеров компонентов данным, указанным в представленных документах.

- Закон об ответственном обращении с животными прошел II чтение в Госдуме, через семь лет после I чтения. Он запрещает держать диких зверей дома и в ресторанах, открывать контактные зоопарки в ТЦ, предписывает убирать за своими животными на улице.

- Госдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги. В III чтении принят закон, который предполагает санкции в виде ареста до 15 суток и штрафа до 500 тыс. рублей, при повторном нарушении - до 30 суток ареста и до 1 млн рублей штрафа.

- Минобороны назвало бредом слухи о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане, который ушел из жизни в 2016 году. В военном ведомстве подчеркнули, что Игорь Сергун скончался в Подмосковье после болезни.