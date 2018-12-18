Путин подписал закон о борьбе с "колумбайн-сообществами"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о мерах противодействия сайтам, подстрекающим детей к самоубийству или преступлениям, - так называемым "группам смерти" и "колумбайн-сообществам".

Как говорится в документе, размещенном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, законом дополняется перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, включив в него информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью иных лиц, либо направленную на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий.

Согласно закону, основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет являться решение уполномоченного органа исполнительной власти в отношении распространяемой в интернете информации.

Закон сокращает срок, в течение которого владелец сайта, получивший от хостинг-провайдера информацию о включении сайта в реестр запрещенных сайтов, обязан удалить соответствующую интернет-страницу, а также срок, в течение которого хостинг-провайдер обязан ограничить доступ к таком сайту в случае бездействия владельца сайта. Сделать это нужно будет незамедлительно, а не в течение суток, как это предусмотрено сейчас.

По данным инициатора данного закона, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в 2017 году было заведено 200 уголовных дел в связи с вовлечением детей в "группы смерти" и "колумбайн-сообщества", заблокировано 1,5 тысячи сайтов и несколько сотен тысяч публикаций.