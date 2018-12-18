Госдума приняла в первом чтении закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона об ограничении права владения новостными агрегаторами для иностранцев, иностранных государств и международных организаций.

Соответствующая законодательная инициатива внесена 22 октября группой депутатов - Антоном Горелкиным, Андреем Луговым, Михаилом Старшиновым и Борисом Пайкиным.

Как отмечается в проекте закона, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе выступать владельцем новостного агрегатора.

Кроме того, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% долей (акций) любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора, отмечается в законопроекте.

Как указано в пояснительной записке, предлагаемые ограничения аналогичны тем, что действуют в отношении СМИ с 2016 года. Санкция за неисполнение требований, предлагаемых законопроектом, - ограничение доступа на территории РФ к новостному агрегатору по решению суда.