Комитет Госдумы рекомендовал вернуть курилки в аэропорты

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья во вторник рекомендовал принять законопроект, предлагающий вновь оборудовать курилки в аэропортах: в зонах для зарегистрированных пассажиров, а также для работников аэропорта и авиакомпаний.

Соответствующий проект закона внес в Думу еще в ноябре 2017 года Сергей Боярский ("Единая Россия").

Сейчас курение на территории и в помещениях аэропортов запрещено. За четыре года существования этого запрета у эксплуатантов авиатранспортных узлов накопились фактические данные, позволяющие оценить эффективность этого решения, отмечает автор в пояснительной записке к законопроекту.

Так, согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 2015 году среди пассажиров аэропортов ("Шереметьево", аэропорта Сочи и нескольких других российских авиаузлов), 37% россиян лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов, говорится в проекте закона.

По данным всероссийского опроса ВЦИОМ 2016 года, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. Также, согласно справке, предоставленной администрацией аэропорта "Шереметьево", в 2016 году было зафиксировано 27 жалоб пассажиров на незаконное курение в туалетах и другихпомещениях, расположенных в зданиях аэропорта, отмечается в законопроекте.

Кроме этого, сообщается, что за шесть месяцев 2014 года было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением на территории аэропорта "Шереметьево".

При этом возможности контроля за действиями потенциальных нарушителей-курильщиков со стороны работников авиаузла и линейных отделов внутренних дел на транспорте ограничены, так как основной обязанностью указанных служб является обеспечение безопасности в зоне их ответственности, указывает С.Боярский.

В связи с этим он предлагает прописать в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".