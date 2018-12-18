Причиной массового заболевания в ростовском поселке Аюта стала некачественная вода

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Некачественная вода стала причиной заболевания более 40 человек в поселке Аюта Ростовской области. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора региона Сергей Бондарев.

"44 обращения, 39 человек находятся в больнице, из них 19 детей. За последние несколько часов обратился только один человек", - сказал он.

По словам замгубернатора, все заболевшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

"Можно сказать, что это отравление водой, хотя анализы пока подтверждают это на 95%. Но по всем признакам это вода, больше нечему", - отметил Бондарев.

Он добавил, что власти в курсе проблем с водой в регионе.

"Не секрет, что с водой в области есть проблема - порывы, попадают какие-то частицы, воздух", - сказал замгубернатора.

По его данным, первые обращения с жалобами начались 15 декабря, 16 числа их количество увеличилось.

"Ситуация нестандартная, с другой стороны, нет серьезной проблемы. Главная задача - сделать все, чтобы не было распространения. Мы перестраховываемся. Увеличили хлорирование, поэтому в поселке сейчас у воды будет запах. Рекомендуем пить только бутилированную воду", - сообщил Бондарев.

Ранее сообщалось, что 40 человек в поселке Аюта Ростовской области госпитализированы с признаками отравления. В поселке взяты пробы воды, закрыты средняя школа №49 и детский сад №70. Исследования Роспотребнадзора по Ростовской области показали, что причиной заболевания стал норовирус.