Прокуратура начала проверку сообщений о массовом отравлении детей в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы начала проверку в связи с сообщениями об отравлении детей в нескольких школах в разных районах столицы.

"По информации, размещенной в СМИ о фактах отравления детей в образовательных организациях города, органами прокуратуры организована проверка",- сказала "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду.

По ее словам, "по результатам поверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры реагирования".

Ранее "Новые известия" и ряд других СМИ сообщали о том, что в конце декабря на юго-востоке Москвы стали закрывать на карантин детские сады. Официальной причиной называют ОРВИ, однако родители считают, что дело может быть в дизентерии.