Главные новости
В миреПорошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеВ РоссииУправделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублейМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей
Москва

Прокуратура начала проверку сообщений о массовом отравлении детей в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы начала проверку в связи с сообщениями об отравлении детей в нескольких школах в разных районах столицы.

"По информации, размещенной в СМИ о фактах отравления детей в образовательных организациях города, органами прокуратуры организована проверка",- сказала "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду.

По ее словам, "по результатам поверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры реагирования".

Ранее "Новые известия" и ряд других СМИ сообщали о том, что в конце декабря на юго-востоке Москвы стали закрывать на карантин детские сады. Официальной причиной называют ОРВИ, однако родители считают, что дело может быть в дизентерии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветромВ новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветром
Роман Вильфанд посоветовал запасаться морковками для снеговиков, так как снег будет хорошо лепитьсяПодробнее
 В Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей
Депутаты удвоили штраф, решив, что сейчас водителям выгоднее заплатить 2,5 тыс. рублей и стоять "сколько хочешь", чем оплачивать стоянку на открытых парковкахПодробнее
 До 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метроДо 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метро
В этом году было построено рекордное за всю историю московского метростроения количество станций - 17Подробнее
 Музей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улицеМузей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улице
Здесь писатель был арестован после появления романа "Архипелаг ГУЛАГ"Подробнее
Проезд в московском транспорте подорожает со 2 январяПроезд в московском транспорте подорожает со 2 января
Одна поездка будет стоить 38 рублей вместо 36, а срок действия билета на 60 поездок будет ограничен 45 днямиПодробнее
 В Москве открылась станция метро "Беломорская"В Москве открылась станция метро "Беломорская"
260-я станция московского метро разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного районаПодробнее
 В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки
Авторы предложения утверждают, что действующий штраф несоразмерен стоимости платной стоянкиПодробнее
 В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"
Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыездеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПорошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеВ РоссииУправделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублейМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегалов

Прокуратура начала проверку сообщений о массовом отравлении детей в Москве

Начальник украинского Генштаба рассказал о пользе военного положения

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска

Фотохроника 26 декабря

Фотохроника 26 декабря6 фото

В Тунисе задержаны два десятка участников протестной акции

Роспатент лишил 6 производителей минералки права использовать название "Ессентуки"

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска ракеты "Авангард"

Эрдоган сообщил о предотвращении кибератаки на турецкое военное командование

Израиль пообещал продолжить атаки на иранские объекты в Сирии

Управделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублей

Управделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублейДорогие европейские авто продадут и заменят корейскими Подробнее

Митрохин оштрафован на 75 тысяч рублей за пикет против сноса киноцентра "Соловей"

Росздравнадзор выявил нарушения в московской клинике, проводившей "женское обрезание"

РУСАДА объявило об отстранении за допинг трех штангистов и двух лыжников

Главный кадровик ГИБДД отпущен из-под домашнего ареста

Путин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспорт

Путин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспортЭта мера, помимо прочего, стабилизирует цены на рынке нефтепродуктов, считает президент РФ Подробнее

Мосгорсуд 23 января рассмотрит жалобу защиты Браудера на его заочный арест

JD.com объявила о выкупе своих акций на сумму до $1 млрд

Суд продлил арест двоим экс-полицейским по делу об изнасиловании коллеги в Уфе

Маттиас Варниг оставил пост председателя совета директоров "РусАла"

В Смоленской области возбудили дело из-за предоставленной сироте квартиры с грибком

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');