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В Томске загорелся торговый центр

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло во вторник в торговом центре в Томске. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области.

"Поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Стройпарк" на улице Вершинина. В настоящее время к месту пожара направлены пожарные машины", - сказал представитель пресс-службы, не уточнив площадь пожара.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что площадь пожара составляет порядка 150 кв м, пострадавших нет.

По сообщениям очевидцев, горит кровля.

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