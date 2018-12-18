Пожар в томском торговом центре потушен

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Стройпарк". Об этом сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по Томской области.

"Возгорание ликвидировано на площади 200 кв.м. Пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в главке сообщали о локализации возгорания.

"Возгорание локализовано на площади 150 кв. м. Пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что посетители и персонал эвакуировались до прибытия пожарных.

По сообщениям очевидцев, горела кровля.