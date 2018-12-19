Двухлетний ребенок погиб от отравления таблетками в Хабаровском крае

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Хабаровском крае проводят проверку по факту гибели маленького ребенка, который, по предварительным данным, отравился лекарствами, сообщается в среду на сайте Следственного управления СКР по региону.

"Проверка проводится по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 16 декабря в одном из сел Аяно-Майского района Хабаровского края 43-летняя женщина пришла в гости к семье своей дочери провести время с внуками. С собой у нее были лекарственные средства. Таблетки она оставила на столе, а ее двухлетний внук проглотил их. Врачам спасти ребенка не удалось.

Отмечается, что семья погибшего мальчика благополучная. Помимо него родители воспитывают еще двоих детей.