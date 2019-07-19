Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.

Ребенка в критическом состоянии доставили в больницу. Сейчас врачи пытаются снизить ее сердцебиение. Когда это удастся, больную вертолетом эвакуируют в отделение интенсивной терапии в больницу на соседнем острове Майорка.

Девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она их проглотила, родители не знали.

Полиция Ибицы начала расследование.