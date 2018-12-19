Бывший первый вице-губернатор Приморья оштрафован на 6,3 млн руб. за незаконное участие в бизнесе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Приморье вынес обвинительный приговор бывшему первому губернатору Приморского края Василию Усольцеву, сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 6 млн 300 тыс. рублей и наложил запрет на занятие определенных должностей сроком 2 года 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая должность первого вице-губернатора Приморского края, совместно с соучастником незаконно систематически получал прибыль от осуществления предпринимательской деятельности. Соучастнику, имя которого не называется, назначен штраф в 1,1 млн руб.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Бывший первый вице-губернатор Приморья Усольцев - из состава команды прежнего главы региона Владимира Миклушевского, в ноябре 2017 года он уволился из администрации края по собственному желанию.

Он был назначен вице-губернатором Приморья летом 2014 года, курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.