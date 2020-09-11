Бывший вице-губернатор Приморья Усольцев отправлен под домашний арест

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суд отправил под домашний арест бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, который подозревается в "отмывании" более 143,5 млн рублей.

"Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу избрал Усольцеву меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

Ранее сообщалось, что Усольцев задержан, в отношении него и гендиректора коммерческой компании возбуждены уголовные дела о легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем в особо крупном размере ( п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ), а также в отмывании денег, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).

По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года бывший первый вице-губернатор Приморья, вопреки установленному законом запрету, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух фирм и получал прибыль. Для сокрытия преступных доходов он с помощью подконтрольных ему лиц перевел 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации, тем самым легализовав деньги, полагает следствие.

Гендиректор коммерческой организации, оформив более 50 договоров, "отмыл" деньги, полученные Усольцевым.

В 2018 году Усльцев за незаконное участие в бизнесе был приговорен к штрафу в 6,3 млн рублей, суд также запретил ему занимать определенные должности сроком на 2 года 10 месяцев.

Первый вице-губернатор Приморья Усольцев - из команды прежнего главы региона Владимира Миклушевского, он уволился из администрации края по собственному желанию.

Усольцев был назначен вице-губернатором Приморья летом 2014 года, он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.