Суд обязал Минфин выплатить ФПК 445 млн рублей за льготные перевозки школьников

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в среду оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) о взыскании с Российской Федерации в лице Минфина РФ и Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) убытков в размере 444,6 млн рублей.

Кассационный суд отклонил жалобу Минфина РФ.

17 августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "ФПК" к Минфину и Росжелдору. Компания заявила, что понесла убытки из-за того, что ей не возместили расходы за льготные перевозки школьников старше 10 лет в плацкартных вагонах поездов дальнего следования в 2016 году. Льготные билеты продавались со скидкой в 50%.

В соответствии с законом "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" потери в доходах перевозчика, возникшие в результате установления льгот, возмещаются в полном объеме за счет средств бюджетов соответствующих уровней.

В 2016 году ФПК были предоставлены субсидии на компенсацию потерь в размере 1,3 млрд рублей, однако они покрыли не все убытки, заявила компания.

Представители Минфина и Росжелдора указывали на то, что компенсация потерь в доходах перевозчика осуществлялась по договору, заключенному между АО "ФПК" и Росжелдором, который был полностью исполнен.