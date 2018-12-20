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ВС взыскал с Минпромторга "забытую" субсидию на крупнейший в России экскаватор

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ должно выплатить ПАО "Уральский завод тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод") субсидию в 62,19 млн рублей, предусмотренную в бюджете 2016 года, но так и не выплаченную предприятию. Пропуск срока перечисления субсидии в рамках бюджетных ассигнований финансового года не освобождает от ее выплаты, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Разбирательства между "Уралмашзаводом" и Минпромторгом начались в начале 2017 года, когда предприятие не получило обещанные ему из федерального бюджета в размере 62,19 млн рублей. Субсидии этого рода предназначались для компенсации части затрат отечественных заводов на пилотные партии средств производства. "Уралмаш" в рамках этой программы по итогам конкурсного отбора должен был получить деньги а организацию выпуска самых крупных отечественных карьерных экскаваторов - ЭКГ-35.

Стороны 6 декабря 2016 года подписали договор о субсидировании, а 26 декабря Минпромторг выпустил приказ о выделении средств. Но затем, по версии ведомства, Федеральное казначейство допустило техническую ошибку, и деньги на "Уралмашзавод" не ушли.

Арбитражный суд Москвы и две вышестоящих инстанции отказались удовлетворять иск о взыскании этих средств, который предприятие подало в марте 2017 года. Они указали, что это невозможно, поскольку субсидия была предусмотрена уже исполненным бюджетом за прошлый год. Кроме того, по мнению судов, министерство ничего не нарушило и предприняло все необходимые действия в пределах компетенции.

Однако ВС РФ, куда обратился "Уралмаш", сделал противоположные выводы и взыскал 62,19 млн рублей с Минпромторга РФ в пользу завода. Он обратил внимание на слова представителя Минфина РФ о том, что Федеральное казначейство не допускало никаких ошибок, а Минпромторг прислал платежное поручение с опозданием - 30 декабря 2016 года, в последний рабочий день.

"Невозможность перечисления субсидии в рамках бюджетных ассигнований текущего финансового года не означает, что обязанность по выплате предоставленной субсидии, возникшая у публично-правового образования, прекращается, а получатель субсидии лишается приобретенного права", - говорится в определении, опубликованном в картотеке дел.

"Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей и строительной отраслей, предприятий черной и цветной металлургии. Предприятие находится под контролем Газпромбанка.

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Теги: Минпромторг

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