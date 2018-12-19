СК проверит ролик об издевательствах учителей над детьми в новосибирской школе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Новосибирской области инициировало проверку информации о нарушении прав учеников Осинцевской средней школы, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Организована проверка по факту размещения в социальной сети "ВКонтакте" видеоролика о превышении должностных полномочий со стороны неустановленных должностных лиц Осинцевской средней школы", - говорится в пресс-релизе.

На видео ученики Осинцевской школы рассказывают, что учитель физкультуры применял к ним силу, пытаясь выявить курильщиков, а также вытирал о них мокрые руки. Кроме того, на видео голые по пояс люди прыгают через костер. Авторы ролика указывают, что среди прыгающих - директор школы и ученики.

Прокуратура Новосибирской области также начала проверку в связи с роликом.