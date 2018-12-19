Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Татарстане

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске (Татарстан), сообщил агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в среду.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили два тела. Оба погибших - работники предприятия, их личности устанавливаются. Еще два человека пострадали.

Информация о пожаре в цехе по производству мебели на складе торгового дома "Агат" в Альметьевске поступила в 11:36. Площадь пожара составила 240 кв. метров. В 12:35 мск была объявлена ликвидация открытого горения.