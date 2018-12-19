Экс-полковник МВД в Петербурге получил пять лет колонии за вымогательство 100 млн рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки в отношении бывшего начальника отдела "Запад" Главного управления собственной безопасности МВД Юрия Тимченко и посредника во взяточничестве Сергея Зиновенко.

"Тимченко признать виновным (...) и назначить ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей", - огласила приговор судья Анжелика Морозова.

В срок отбывания срока Тимченко зачтен период с 8 декабря 2016 года.

Зиновенко был также признан виновным. Суд приговорил его к условному сроку в 4 года с испытательным сроком 3 года без дополнительного наказания.

Прокурор просила для Тимченко 10 лет колонии строгого режима с запретом занимать госдолжности на 3 года и штрафом в размере 30-кратной суммы взятки. Зиновенко представитель обвинения просила приговорить к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.

Тимченко был арестован Смольнинским районным судом Петербурга 10 декабря 2016 года. По версии следствия, полковник полиции требовал у коммерсанта не менее 100 млн рублей за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией "Деловые линии" на сумму 1 млрд рублей. В частности, взятка предназначалась для решения вопроса о снятии ареста с расчетных счетов компании, на которых были размещены 1,5 млрд рублей.

Предполагалось, что взятку Тимченко передадут через посредников - Константина Марченкова и Зиновенко. После того, как посредники получили 50 млн рублей для дальнейшей передачи Тимченко, все трое были задержаны.

К.Марченков, сотрудничавший со следствием, ранее получил условный срок в пять лет.

Уголовное дело в отношении основателя и ключевого акционера компании "Деловые линии" Александра Богатикова о неуплате компанией более 1 млрд рублей было прекращено 20 июня 2017 года в связи с тем, что в декабре 2016 года компания выплатила полную сумму налоговых доначислений, включая недоимку, пени и штрафы.