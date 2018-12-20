Полковника самарской полиции арестовали за получение 2,5 млн рублей взятки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Самаре в четверг арестовал начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковника Веру Рабинович, задержанную при получении 2,5 млн рублей.

Рабинович инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Полковник полиции была задержана 18 декабря с поличным, также были задержаны два посредника в получении взятки.

По данным следствия, летом 2018 года местному жителю предложили передать начальнику отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 20 млн рублей за направление уголовного дела, по которому он проходил как потерпевший, в суд. При этом посредник намеревался 5 млн рублей из этой суммы оставить себе.

17 декабря потерпевший в рамках оперативного эксперимента в кафе в аэропорту Самары передал одному из посредников 10 млн рублей - первую часть оговоренной суммы в виде денег и муляжа денежных средств. Получивший деньги посредник передал 2,5 млн рублей из них второму посреднику, а тот спустя несколько часов отдал эти деньги высокопоставленной сотруднице МВД.

Следствие полагает, что Рабинович не могла повлиять на принятие процессуального решения по уголовному делу и знала об этом, а посредники и взяткодатель были введены ею в заблуждение относительно ее возможностей.