Самолет "Ямала" с третьей попытки сел в Екатеринбурге после столкновения с птицами

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал", который в среду летел из Салехарда в Екатеринбург, при взлете столкнулся со стаей птиц, что в итоге создало проблемы при посадке, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В результате столкновения при заходе на посадку в аэропорту Екатеринбурга левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. После выполнения трех заходов на посадку, а также аварийного выпуска шасси и грамотных действий экипажа самолет с 98 пассажирами и четырьмя членами экипажа благополучно приземлился в аэропорту назначения", - отмечается в сообщении.

Предварительной причиной авиационного события стала неудовлетворительная орнитологическая обстановка аэродрома, считают в авиакомпании "Ямал". Назначена комиссия по расследованию.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Кольцово", рейс YC-122 из Нового Уренгоя прибыл в Екатеринбург в 17:44 (15:44 по московскому времени). "Он сел штатно. При посадке рейса службы аэропорта были приведены в готовность", - отметил представитель пресс-службы.