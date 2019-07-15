Самолет "Ямала" экстренно вернулся в "Пулково" из-за треснувшего стекла

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Самолет, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, был вынужден вернуться в "Пулково" из-за треснувшего стекла в кабине пилотов, сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании "Ямал", которой принадлежит воздушное судно.

Стекло на Bombardier CRJ-200 треснуло во время набора высоты. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет выработал топливо и благополучно сел в "Пулково".

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа.

Рейс перенесен на вторник.