Глава Счетной палаты РФ анонсировал новые проверки "Роскосмоса"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ в следующем году посвятит часть своих проверок государственной корпорации "Роскосмос", сообщил председатель СП РФ Алексей Кудрин.

"Роскосмос" у нас всегда проверяется, поэтому каждый год есть какие-то вопросы, которые мы затрагиваем. Есть специальная у нас инспекция, которая занимается такими крупными корпорациями, а том числе "Роскосмосом". И в следующем году часть проверок коснётся "Роскосмоса", - сказал Кудрин журналистам в четверг.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Счетная палата РФ может приступить к проверкам предприятий госкорпорации в первые месяцы 2019 года. "Скорее всего, проверки начнутся в конце января - начале февраля. Первым предприятием станет РКК "Энергия". Также будет проверен Центр Хруничева и все якорные предприятия отрасли. График по ходу выстроен", - сказали "Интерфаксу" 4 декабря в пресс-службе госкорпорации.

Предполагается, что проверки охватят все предприятия отрасли, включая региональные структуры, и в первую очередь коснутся финансовой деятельности предприятий отрасли. В пресс-службе не исключили изменений в руководстве предприятий отрасли по результатам проверок. "По результатам проверок, конечно, будут приняты кадровые решения, иначе какой смысл их проводить. Мы будем видеть цельную картину и поймем, все ли люди на своих местах или нужны перемены", - сказали в пресс-службе.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в телеинтервью 25 ноября заявил, что "Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. "В интервью Алексей Кудрин говорил про проверки работы "Роскосмоса" в целом и по конкретным программам, и по исполнению бюджета в прошлом и нынешнем году, и так далее. Многие проверки проводятся регулярно, из года в год", - пояснили в Счетной палате. В свою очередь первый заместитель главы госкорпорации Максим Овчинников позднее сообщил, что "если ориентироваться на недочеты, выявленные Счетной палатой за 2014-2016 год, - в основном речь идет о финансовой исполнительной дисциплине, подготовке документов в части организации бюджетного процесса".