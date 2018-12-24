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"Роскосмос" разработает проект инженерно-конструкторского центра

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Максим Овчинников сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсант", что на расположенной в Филях московской площадке государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева останутся отдельные мощности центра - конструкторское бюро, научные лаборатории и экспериментальное производство, - но они должны быть "максимально компактными".

"Прорабатывается проект по созданию инженерно-конструкторского центра "Роскосмоса". "Русский Хьюстон" - место, где будут сосредоточены ведущие московские КБ, научные лаборатории и экспериментальное производство. Ведутся переговоры с правительством Москвы. Отдельные мощности центра останутся в Филях, но они должны быть максимально компактными", - заявил Овчинников, отвечая на вопрос издания, что будет с московской площадкой ГКНПЦ имени Хруничева.

Он также добавил, что "у Центра имени Хруничева останется только то, что необходимо для КБ и производства".

"Что будет с остальной землей, зависит от переговоров с правительством Москвы и от того, какие, собственно, планы будут по развитию этой территории", - отметил первый замглавы "Роскосмоса".

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Теги: Роскосмос, Максим Овчинников

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