ВС РФ предложил Госдуме признать ряд нетяжких преступлений уголовным проступком

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отнесении к категории "уголовного проступка" ряда уголовных преступлений, за которые не предусмотрено лишения свободы, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

"Преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом (Уголовным кодеком РФ - ИФ) не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, признается уголовным проступком", - говорится в законопроекте.

В соответствии с концепцией законопроекта уголовный проступок представляет меньшую общественную опасность, нежели иное преступление небольшой тяжести, и законопроектом предлагается в некоторые нормы Уголовного кодекса РФ внести коррективы, смягчающие уголовное наказание и правовые последствия в случае совершения уголовного проступка, объясняется в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время все преступления классифицированы по четырем категориям: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. К уголовным проступкам предлагается относить только преступления из категории небольшой тяжести по которым не предусмотрено лишение свободы.

В настоящее время в Уголовном кодексе РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек, говорится в пояснительной записке. "Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера", - говорится в пояснительной записке.

"В связи с введением в Уголовный кодекс Российской Федерации понятия "уголовный проступок" в проекте федерального закона предлагается предусмотреть новое императивное по своей правовой природе основание освобождения от уголовной ответственности для лиц, совершивших уголовный проступок впервые", - говорится в пояснительной записке.

При этом в отличие от иных оснований освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных нормами Уголовного кодекса РФ, освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовный проступок, "обусловлено и предопределено характером и минимальной степенью общественной опасности этого деяния и данными о личности лица, его совершившего, заключающимися в отсутствии у него судимости", говорится в записке.

Согласно пояснительной записке поправки позволят "более справедливо классифицировать преступные деяния, дифференцировать уголовную ответственность за их совершение в зависимости от характера общественной опасности, предусмотреть новое основание освобождения от уголовной ответственности, упростить судебную процедуру рассмотрения уголовных дел этой категории, существенно сократить сферу применения уголовного наказания за счет назначения иных мер уголовно-правового характера, не влекущих за собой судимости и связанных с ней негативных последствий".