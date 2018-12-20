Казанец отсудил 20 тысяч евро за избиение полицейскими

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека утвердил мировое соглашение, заключенное между пострадавшим от действий полицейских казанцем Рафаэлем Сафиным и правительством РФ, сообщает правозащитная организация "Зона права".

"В соответствии с документом, подписанным обеими сторонами, Минюст России должен выплатить Сафину 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда", - отмечают правозащитники.

Установлено, что 16 августа 2014 года в Казани двое участковых отдела полиции "Сафиуллина" ждали в подъезде дома 55-летнего мужчину, разыскивавшегося за убийство.

По словам 20-летнего Сафина, когда он вошел в подъезд, незнакомцы в штатском направили на него пистолеты и крикнули "Стоять!". Молодой человек испугался и выбежал из подъезда. В ходе погони один из полицейских дважды выстрелил. По команде преследователей Сафин остановился и лег на землю.

Он рассказал, что два капитана полиции избили его и надели наручники. Эпизод зафиксировала камера наблюдения, установленная на здании близлежащего магазина.

Даже после того, как сотрудники полиции убедились, что допущена ошибка, правоохранители не сняли с молодого человека наручники, заставляли его стоять на коленях, угрожали пистолетом.

Против полицейских было возбуждено уголовное дело, но позже было прекращено ввиду отсутствия в действиях участковых состава преступления.

В апреле 2017 года Сафин обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения статьи 3 (запрет пыток) и статьи 13 Европейской конвенции (отсутствие эффективных средств правовой защиты).

После коммуникации жалобы правительство РФ, признав нарушения Конвенции, предложило Сафину заключить мировое соглашение на 20 тыс. евро, на что он ответил согласием.