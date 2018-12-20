Прокуратура попросила смягчить наказание осужденным бывшим топ-менеджерам "Ленэнерго"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура смягчила позицию по наказанию для бывшего директора ПАО "Ленэнерго" Андрея Сорочинского и экс-директора по финансам Дениса Слепова в ходе повторного рассмотрения их уголовного дела в Московском районном суде Санкт-Петербурга.

"Сторона обвинения просит признать фигурантов виновными и назначить наказание: Сорочинскому - в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима, Слепову - в виде 4 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Прения стороны защиты состоятся в пятницу.

"Уголовное дело рассматривается судом повторно после отмены приговора судом апелляционной инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела и существенным нарушением уголовно-процессуального закона", - напоминает суд.

При вынесении первого приговора по делу гособвинитель запрашивал для фигурантов дела более строгое наказание: шесть лет заключения для Сорочинского и пять лет заключения для Слепова.

10 мая 2017 года Московский районный суд Петербурга приговорил Сорочинского к четырем годам колонии общего режима, Слепова - к трем. По итогам рассмотрения горсудом апелляционной жалобы приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же райсуд. Он, в свою очередь, постановил вернуть дело прокурору для устранения выявленных в материалах нарушений. Однако горсуд отменил постановление о возвращении дела в прокуратуру. Таким образом, дело было направлено в суд первой инстанции в третий раз.

По версии следствия, с апреля 2013 года по январь 2015 года Слепов и Сорочинский, злоупотребив полномочиями, разместили принадлежавшие "Ленэнерго" 13 млрд рублей на банковских счетах в виде вкладов в банк АКБ "Таврический". В результате произошедших затем событий это повлекло невозможность своевременного исполнения обязательств перед другими контрагентами ПАО и к выплатам неустойки более 228 млн рублей.

Их действия также привели к тому, что организация в течение 2015-2035 годов не сможет свободно распоряжаться более 10 млрд рублей, которые размещены на счетах в указанном банке. Кроме того, в сложившейся ситуации государство вынуждено заниматься финансовым оздоровлением компании.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, а в начале марта ЦБ РФ объявил детали его санации.

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).