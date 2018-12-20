Спасатели на Камчатке обследуют здания после сильного землетрясения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке выясняют, не пострадали ли в результате землетрясения жилые дома и соцучреждения в селе Никольское и в Усть-Камчатском районе, сообщила агентству "Интерфакс" в пятницу пресс-секретарь Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

"Оперативные группы спасателей выдвинулись на обследования зданий в селе Никольское на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края) и в Усть-Камчатском районе. Специалисты проверят, нет ли трещин в стенах, других повреждений", - сказала Ананьева.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в 5:01 по местному временит (20:01 четверга мск). Его эпицентр находился в 87 км юго-западнее райцентра Усть-Камчатск на восточном побережье полуострова (ближайший от эпицентра населенный пункт).

Жители села Никольское ощутили землетрясение силой до 5 баллов, жители райцентра Усть-Камчатск - силой до 3 баллов, а в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до 2 баллов.

Угрозы цунами нет.