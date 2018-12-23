Афтершоки после мощного землетрясения продолжаются у берегов Камчатки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи третьи сутки регистрируют афтершоки после мощного землетрясения, произошедшего в пятницу у восточного побережья Камчатки близ Командорских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в воскресенье в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"В том районе зарегистрированы сотни афтершоков, из которых можно выделить более десяти наиболее сильных. Так, в ночь на воскресенье там произошло землетрясение магнитудой 5,9", - сказал представитель РАН.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что ни один из афтершоков в населенных пунктах региона не ощущался.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в 5:01 по местному времени (20:01 четверга мск) в акватории Тихого океана у Командорских островов на глубине 80 км. Расстояние до ближайшего населенного пункта - села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края), составило 87 км.

Жители Никольского ощутили тогда землетрясение силой до 5 баллов, жители райцентра Усть-Камчатск - силой до 3 баллов, а в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до 2 баллов.

В результате землетрясения люди не пострадали, здания выстояли.