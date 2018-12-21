Рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина перенесли

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сахалинский областной суд продолжит рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина 22 января, заседание вновь перенесли из-за болезни его адвоката, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Судебное заседание перенесено до 22 января 15.00 местного времени в связи с тем, что адвокат Хорошавина Ольга Артюхова до сих пор находится на больничном. Подсудимого теперь представляет еще один адвокат - Евгений Балабас.

На заседании он попросил не менее трех месяцев для ознакомления с материалами дела.

Гособвинение посчитало этот срок слишком большим и предложило перенести заседание до следующей ранее запланированной даты - 22 января.

Судебная коллегия поддержала гособвинение.

14 декабря рассмотрение апелляции также было перенесено из-за отсутствия адвоката. Тогда причиной стала командировка Ольги Артюховой.

Как сообщалось, Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград.

Бывшего главу региона признали виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн рублей. Хорошавин, Карепкин и Икрамов в настоящий момент находятся в следственном изоляторе Южно-Сахалинска.