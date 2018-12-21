Что случилось этой ночью: пятница, 21 декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Мэттис прекратит работу на своем посту в феврале следующего года. Ранее Трамп отдал приказ о полном выводе войск из Сирии.

- Апелляцию по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина будут рассматривать в следующем году. Заседание, которое должно было состояться сегодня, перенесли из-за болезни адвоката Ольги Артюховой. Хорошавина приговорили к 13 годам строгого режима.

- Экологи сообщили о гибели трех детенышей белухи в Приморье. Маленькие белухи находились в бухте Средней, которая известна как "китовая тюрьма". По одной из версий, белушата сбежали, однако ее могут подтвердить только записи с видеокамер.

- ЦСКА потерпел второе подряд поражение в КХЛ. Предыдущий матч армейцы проиграли в Подольске "Витязю", в этот раз победу в Хельсинки одержал "Йокерит". Несмотря на поражение армейцы лидируют в своей конференции.