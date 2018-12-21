Экс-глава Дагестана назначен постпредом при Организации Исламского сотрудничества

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил Рамазана Абдулатипова постпредом РФ при Организации Исламского сотрудничества (ОИС), освободив его от обязанностей спецпредставителя главы государства по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с каспийскими государствами.

Соответствующие указы президента опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Еще одним указом Путин освободил от обязанностей постпреда РФ при ОИС Сергея Козлова.

Абдулатипов был назначен спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству на Каспии в середине октября, почти сразу после того, как добровольно сложил с себя полномочия главы Дагестана.