Медведев сменил главу Росимущества

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова по его просьбе.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте кабинета министров.

Другим распоряжением на место главы Росимущества назначен Вадим Яковенко. Он возглавит Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, но при этом не будет занимать должности замглавы Минэкономразвития.

Пристансков планирует вернуться в ГМК "Норильский никель", где, вероятнее всего, займет пост вице-президента, сообщили "Интерфаксу" два источника накануне.

Основным кандидатом на пост главы Росимущества назывался как раз Яковенко - бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Он уже прошел практически все необходимые согласования, сказал один из собеседников агентства.

При этом источник отмечал, что, скорее всего, Яковенко не будет одновременно занимать пост замминистра экономического развития, как нынешний глава Росимущества. Эти позиции будут разделены, и в качестве замминистра курировать имущественные отношения, как ожидается, будет Оксана Тарасенко, ныне помощник главы Минэкономразвития Максима Орешкина.