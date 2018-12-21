В правительстве объяснили желание Пристанскова уйти с поста главы Росимущества

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Уход Дмитрия Пристанскова с поста главы Росимущества связан с желанием поменять сферу деятельности, к его работе в Росимуществе никаких претензий нет, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

"Дмитрий Пристансков покинул должность руководителя Росимущества по собственному желанию", - сказал Чуйченко, отметив, что это указано и в распоряжении главы правительства Дмитрия Медведева об освобождении Пристанскова с поста главы Росимущества.

Чуйченко особо отметил, что к работе бывшего главы Росимущества не было никаких претензий. "Такое решение Дмитрия Владимировича связано с желанием поменять сферу профессиональной деятельности. Возглавляя Росимущество, он проявил себя как эффективный и добросовестный руководитель", - подчеркнул руководитель аппарата правительства России.

Чуйченко также добавил: "Насколько мне известно, ему уже поступил ряд серьезных предложений по дальнейшей работе".

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что в качестве основного варианта нового места работы Пристанскова рассматривается пост вице-президента "Норильского никеля".

Ранее в пятницу стало известно о том, что распоряжением правительства Пристансков освобожден от должности главы Росимущества, на этом посту его сменил Вадим Яковенко.