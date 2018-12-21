Запущенный Минобороны РФ спутник пополнил каталог космических объектов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Космический аппарат, запущенный в пятницу с Байконура в интересах российских военных, внесен в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП), сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск ВКС приняли на сопровождение космический аппарат Минобороны России, выведенный на орбиту ракетой-носителем тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур 21 декабря, и внесли информацию о новом космическом объекте в Главный каталог космических объектов российской СККП", - сказали в департаменте.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1,5 тысячах показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений