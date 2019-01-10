Отработавший российский военный спутник сошел с орбиты и полностью сгорел в атмосфере

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский спутник "Космос-2430", отработавший свой ресурс в составе космического сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты, сообщает американский специализированный сайт, пользующийся данными Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, его несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки могли достичь поверхности Земли в южной части Тихого океана 5 января.

Позже командование Воздушно-космических сил РФ уточнило, что спутник был планово сведен с орбиты 5 января в 9.48 по Москве и полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км.

"Космос-2430" был выведен 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетной-носителем "Молния-М". Он работал по предназначению до 2012 года.