На торце дома на въезде в Калининград появилось 10-метровое изображение Канта

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Калининграде на торце жилого дома появился 10-метровой рисунок, изображающий философа Иммануила Канта, передает корреспондент "Интерфакса".

Рисунок воспроизводит памятник философу Канту, установленный у здания одноименного университета в Калининграде. Пятиэтажный дом построен в начале улицы Александра Невского, которая идет в город из аэропорта "Храброво" и является первым жилым домом на въезде в город. 10-метровая картина отлично видна с дороги и будет "приветствовать" всех гостей Калининграда.

Памятник Канту, установленный у здания университета, 27 ноября был облит краской неизвестными вандалами. Полиция ведет поиск злоумышленника.

Комментируя этот факт вандализма, губернатор Антон Алиханов заявил, что "калининградцы любят Канта, это наш символ. Обливать (краской - ИФ) памятник, могилу - просто большая глупость. И провокация. Это явно плакатная история, которая нацелена не на Калининград. Это очень удобная тема для продажи куда-то вовне".

По его мнению, скандал возник на почве голосования за новое имя аэропорта "Храброво", в котором участвовало имя знаменитого философа.