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Экс-начальника райотдела ГИБДД в Дагестане обвинили в ДТП с тремя погибшими

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Срок ареста экс-начальника ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камиля Абуева продлен до двух месяцев, ему предъявлено обвинение в совершении ДТП с тремя жертвами. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"Следствием установлено, что 1 декабря 2018 года в 00:30 на 367 км федеральной автодороги "Астрахань-Махачкала" бывший начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Бабаюртовскому району Камиль Абуев, не справившись с управлением "Тойоты-Лэнд Крузер", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21124", за рулем которого находился 26-летний житель Бабаюртовского района. В результате ДТП водитель "ВАЗа" и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Абуеву предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщалось, Советский райсуд Махачкалы 1 декабря отправил Абуева под арест на десять суток.

Информированный источник сообщал, что после ДТП Абуев скрылся с места происшествия, но 7 декабря был задержан сотрудниками правоохранительных органов и заключен под стражу. 10 декабря Абуева уволили из органов внутренних дел.

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