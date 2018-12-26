В Китае задержан злоумышленник, угнавший автобус и насмерть задавивший восемь человек

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Полиция китайского города Лунян восточной провинции Фуцзянь задержала 48-летнего мужчину по фамилии Цю, который накануне угнал автобус и умышленно врезался в пешеходов, что привело к гибели восьми человек, сообщили китайские СМИ.

Причиной поступка стала ссора злоумышленника с местными властями, с которыми у него давно были разногласия.

"Результаты предварительного расследования свидетельствуют, что в тот день у подозреваемого возник конфликт с представителем властей, пришедшим к нему домой. Злоумышленник набросился на чиновника с ножом, затем угнал автобус, который использовал для наезда на пешеходов", - сообщило агентство "Синьхуа".

В результате наезда на месте погибли восемь человек, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.