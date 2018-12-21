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От российских SSJ-100 собрался отказаться единственный европейский эксплуатант

Мексиканская Interjet сократит парк Sukhoi Superjet 100 с 22 до 15

От российских SSJ-100 собрался отказаться единственный европейский эксплуатант
Фото: Reuters

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ирландская авиакомпания CityJet в следующем году может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из слов главы АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") Александра Рубцова.

"У них (CityJet - ИФ) полностью поменялась бизнес-модель, соответственно, те договоренности, которые были, сейчас смотрятся совершенно иначе. Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить", - заявил Рубцов на пресс-конференции в пятницу.

Он пояснил, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель "мокрого" лизинга, передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.

"Мы исходим из того, что у нас есть другой европейский заказчик (словенская Adria Airways - ИФ), которому мы предполагаем поставить 15 бортов в течение двух с лишним лет. Поэтому мы исходим из того, что CityJet - это хорошая история, но мы не исключаем того, что можем и закончить нашу историю взаимоотношений, если мы не придем к какому-то иному варианту", - сказал глава ГСС.

Вместе с тем он отметил, что "окончательная ясность" по контракту с CityJet будет достигнута в первом квартале следующего года. Не исключено, что его удастся "модифицировать".

CityJet первый и единственный на сегодня европейский эксплуатант российских SSJ-100. Контракт с ГСС, подписанный в 2015 году, предполагал поставку в Ирландию 15 "суперджетов" с опционом еще на 16. В настоящее время в парке перевозчика семь машин, при этом в сентябре представитель CityJet сообщал "Интерфаксу", что пять из них обслуживают рейсы Brussels Airlines, еще два были на ремонте. На вопрос агентства, сохраняет ли CityJet планы дальнейшего пополнения парка российскими самолетами, представитель компании тогда ответил, что "это конфиденциальная информация".

Сокращение парка мексиканской Interjet

Кроме того, по словам Рубцова, мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой в настоящее время 22 российских Sukhoi Superjet 100, сократит их количество до 15.

"Семь, более позднего выпуска, на которые можно установить законцовки (крыла saberlets - ИФ), мы модернизируем, пятнадцать, более раннего выпуска, они планируют переразместить на других рынках ", - заявил Рубцов на пресс-конференции в пятницу.

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Отвечая на вопрос, планирует ли Interjet передавать 15 SSJ-100 в лизинг другим перевозчикам (все они находятся в собственности авиакомпании), А.Рубцов сказал: "В том числе такой вариант рассматривается. Спрос на этот самолет есть - и в Латинской Америке, и в других странах. Поэтому мы, естественно, будет им помогать в этой работе - по размещению самолетов на других рынках с тем, чтобы компания продолжала их эксплуатацию".

К модернизированным семи самолетам добавятся еще восемь новых - в рамках опциона по действующему контракту между ГСС и Interjet, заявил Рубцов. Он отметил, что принципиальная договоренность об этом достигнута, однако компании "должны окончательно решить вопрос по силовым установкам". "Они (авиакомпания - ИФ) ведут активные переговоры с ОДК и с PowerJet (производители двигателей для SSJ-100 - ИФ). Как только они достигнут договоренности, я надеюсь, мы уже запустим полностью эту программу. Есть надежда, что до нового года мы точки над i поставим", - сказал Рубцов.

Ранее глава ГСС объяснял, что из-за "существенных изменений экономической обстановки" в Мексике Interjet пришлось пересмотреть свою операционную модель. Из-за этого возникла необходимость коррекции авиапарка. ГСС предложили перевозчику "вариант повысить эксплуатационные свойства того парка, который есть, и того, который может поставляться". В том числе, речь шла о перекомпоновке салонов самолетов и оснащении их законцовками, которые повышают эксплуатационные характеристики.

SSJ-100 разработан и произведен ГСС при участии итальянского машиностроительного холдинга Leonardo-Finmeccanica. Самолет рассчитан на перевозку от 98 до 103 пассажиров на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах.

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Теги: SSJ-100, CytiJet, Interjet

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