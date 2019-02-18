Единственный эксплуатант Superjet 100 в Европе отказался от их использования

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ирландская авиакомпания CityJet - первый и единственный эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100 в Европе - отказалась от их эксплуатации, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Как отмечает издание, на сайте компании не указаны семь самолетов SSJ 100, полученные в лизинг в 2016-2017 годах. Как сообщили газете источники, "некоторые из этих судов могут быть поставлены "ВЭБ-лизингом" авиакомпании "Азимут" для ее нового проекта корпоративных перевозок".

В декабре президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов сообщал, что CityJet может отказаться от эксплуатации самолетов SSJ 100. Он пояснял, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель "мокрого" лизинга, передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.

"Мы исходим из того, что у нас есть другой европейский заказчик (словенская Adria Airways - ИФ), которому мы предполагаем поставить 15 бортов в течение двух с лишним лет. Поэтому мы исходим из того, что CityJet - это хорошая история, но мы не исключаем того, что можем и закончить нашу историю взаимоотношений, если мы не придем к какому-то иному варианту", - сказал тогда глава ГСС.

Информацию газеты "Ведомости" отказались комментировать в ГСС, пресс-секретарь CityJet также не ответил на запросы.

Контракт CityJet с ГСС, подписанный в 2015 году, предполагал поставку в Ирландию 15 SSJ 100 с опционом еще на 16. В сентябре представитель CityJet сообщал "Интерфаксу", что пять самолетов обслуживают рейсы Brussels Airlines, еще два были на ремонте. На вопрос агентства, сохраняет ли CityJet планы дальнейшего пополнения парка российскими самолетами, представитель компании тогда ответил, что "это конфиденциальная информация".